攝影遭漠視 台灣攝影大師嘆辛酸往肚裡吞

陳缺擅長抽象攝影。(陳缺提供)

作品讓人驚呼連連。(陳缺提供)

「攝影是世界之窗，更是歷史遺跡的紀實，彌足珍貴，應予重視。」台灣攝影大師陳缺勤耕攝影數十載，成果備受對岸與國際肯定，奈何在台灣卻未獲重視，有志難申，讓他徒嘆無奈！

攝影因所費不貲，過往是一般人難以企及的領域，但隨著攝影器材的普及，乃至行裝置與數位化盛行，攝影幾成易如反掌的廉價品，人人都可隨手拍，致想憑藉攝影技術圖一口飯吃，難上加難，尤其要推廣攝影更難以得到政府單位支持。陳缺以抽象攝影聞名，他想將一身所學傳授給花蓮民眾，卻一點都不受相關部門注重和支持，讓他備感無奈。

陳缺的抽象攝影是極為特殊的攝影手法，廣受國內外民眾喜愛，更頻獲邀赴對岸演講，他藉此推廣台灣、推廣花蓮，讓更多人能透過照片，看見寶島台灣之美。

雖然在中國大陸受到推崇，但陳缺卻對政府漠視攝影十分心痛。他將抽象攝影技巧毫無保留集結成冊，希望政府單位能加以推廣，然上至總統府、下至文化部，全都無人聞問且相互推諉，完全沒任何申援。

甚至要開課授課，也完全未獲政府單位認同，讓陳缺十分無奈。他說，或許攝影在政府單位並非正統技藝，因而不受重視，無奈只能轉往對岸發展，希望有朝一日有機會將一身所學留在台灣，也希望政府能更重視攝影。

(中時)