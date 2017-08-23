世大運鬧場不丟臉？李來希：出國選廉價團才丟臉

全國公務人員協會理事長李來希到場聲援。（圖／中央社）

世大運開幕典禮時遭陳抗團體鬧場，引起各界撻伐。全國公務人員協會理事長李來希反指這一點都不可恥，反而是出國只能選廉價團，這才是丟臉！

李來希表示，國家重大賽事或慶典有示威抗議，代表這個國家自由民主，一點都不可恥；丟臉的是政府不按法定程序押人，嚴重侵害人權。

據《聯合報》報導，李來希還說，台灣經濟差，出國只能選擇廉價團、不敢亂買東西，這才是丟臉！

李來希也說，反年改團體並沒有要讓世大運辦不下去，只是要讓大家知道他們「委屈的主張」；然而，政府卻定調為「丟臉」，但真正丟臉的是長期的低薪政策、付不出房價、經濟蕭條、工商出走、出國只能選廉價團！

(中時電子報)