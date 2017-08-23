繼英國之後 俄羅斯明年暫無可用航母

自從第二次世界大戰以來，航空母艦就成了海軍最重要的艦艇，也成了海上強國的象徵，然而聯合國安理會5大常任理事會員國卻只有在短短的2012到2014兩年間同時擁有航母，2014年英國最後一艘現役航母卓越號退役，在新型航母伊莉莎白女王號服役前，沒有航母。俄國唯一的航母也將於明年開始維修，暫時面臨跟英國一樣沒有可用航母的情形。

俄羅斯通訊衛星社23日報導指出，俄羅斯海軍負責武器裝備的副司令布林蘇克23日在「軍隊-2017」論壇上向俄羅斯衛星通訊社表示，將從2018年開始，對俄羅斯唯一的一艘航母庫茲涅佐夫海軍元帥號進行維修，將耗時2.5-3年時間。

庫茲涅佐夫海軍元帥號於1991年服役，在1996年另一艘俄國航母戈爾什科夫海軍元帥號退役後，成為俄國唯一的航母，多次擔負重要使命，去年底開往敘利亞，攻擊反抗軍的據點。

前蘇聯解體後，俄國海軍經費捉襟見肘，無法有足夠資金建造航母、巡洋艦、驅逐艦等大型水面主力艦艇，只好靠前蘇聯留下的老艦苦撐，儘管不少軍艦都已逼近國際慣例服役30年就退伍的大限了。據俄羅斯聯合造船集團負責軍艦製造的副總裁伊戈爾∙波諾馬廖夫6月28日向俄羅斯衛星通訊社表示，庫茲涅佐夫海軍元帥號經過維修後還能為俄海軍服役20年。

庫茲涅佐夫海軍元帥號的姊妹艦艦是大陸海軍唯一一艘現役的航母遼寧號，該艦原本是蘇聯海軍打算自用的，蘇聯解體後輾轉賣給大陸，續建完成。

(中時)