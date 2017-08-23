消失千年 蜀漢劉備皇宮疑在成都天府廣場東側

成都天府廣場東側的蜀漢遺址，疑為劉備皇宮所在地。（圖/大陸網站照片）

據大陸澎湃新聞報導，作為三國蜀漢的國都，四川成都擁有大批文物遺跡早已眾人皆知，但可惜的是，直到如今稱帝後的劉備皇宮卻仍無法確定位置。近期從成都市文物考古研究院傳出，結合文獻對照和近期考古出土文物後，他們認為，劉備的皇宮位置極可能在成都市區天府廣場東北側、四川大劇院的週邊。這個遺址於2013年開挖，發現漢代的地基，和大批五銖錢、瓦當、石犀，還有一尊重達9公噸的石獸，從遺址內發現的瓦當雕刻，研究人員當時初步研判此遺址可能是三國時代的「高層級」的建築物所在。

《三國志》的《蜀志·先主傳》記載，「（劉備）即皇帝位於成都武擔（山）之南。」，三國專家羅開玉認為，改建後的蜀漢皇宮，應在成都城外西北一隅，南面與成都城連為一體。參與挖掘的成都市文物考古研究院副研究員易立表示，除了大量漢代文物外，他們也從文獻與位置上進行推測，認為在秦漢時期，天府廣場附近的遺址才是當時成都城核心地區。而在文獻資料上，直到明初，該區仍被居民視為蜀漢宮城所在地。《明太祖實錄》記載，在洪武15年修築蜀王府時，有「蜀王宮殿俟雲南師還乃可興工，以蜀先主舊城水繞處為外垣，中築王城。」的記載，都成為研究人員推斷的依據。

知名大陸電視劇「三國」，飾演張飛、劉備和關羽的三人。（圖/網路照片）

成都天府廣場漢代遺址中，最顯目的莫過於9公噸的石獸。（圖/中新社）

至於為何蜀漢皇宮會消失？易立認為，可能與三國末年，魏將鍾會攻打成都，在滅其國後意欲和降將姜維聯手據地自立，後遭司馬氏派兵剿滅，預估宮城就是在此兵變之際，遭到嚴重摧毀。但天府廣場東北側的遺址，究竟是不是劉備稱帝、誓言為關羽報仇起兵和諸葛孔明盡心竭力輔佐阿斗的皇宮，研究團隊仍不敢下最後定論，只能期待有更多關鍵證據，好讓那座曾經看著蜀漢興衰的皇宮，在失落1,800多年後，再次出現於世人眼前。

(中時電子報)