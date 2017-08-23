賀中天、中視入圍金鐘獎15項大獎殊榮

中天＿開放新中國主持人盧秀芳＿人文紀實節目主持人獎。(中天提供)

第52屆電視金鐘獎今(8/23)公布入圍名單，中天、中視一共入圍15項大獎，其中戲劇類6項，包括《這些年那些事》戲劇節目男主角獎、《TMD天堂》迷你劇集/電視電影獎、導演獎、男配角獎、燈光獎與剪輯獎；綜合節目類9項，包括《開放新中國-秀芳點題》人文紀實節目主持人獎、《飢餓遊戲》益智及實境節目獎、《綜藝玩很大》益智及實境節目獎、《超級法律王》兒童少年節目獎與兒童少年節目主持人獎、《寵物大聯萌》益智及實境節目主持人獎、《18歲不睡》節目綜藝主持人獎、《MIT台灣誌》自然科學紀實節目獎及自然科學紀實節目主持人獎。

中視_飢餓遊戲_益智及實境節目主持人獎。(中天提供)

《飢餓遊戲》開播以來收視表現亮眼深獲觀眾喜愛，今年首次報名金鐘獎就獲得益智及實境節目獎項入圍名單，孫協志開心表示：「節目播出未滿一年就入圍真是又驚又喜，證明我們的用心反映在收視上。」他也感嘆，在台灣做節目要克服的問題很多，「預算、場地、眾多節目競爭，在最少的資源下做好節目，真的很不容易，不敢說《飢餓遊戲》是最好的，但絕對最認真與用心的實境節目。」許孟哲與王仁甫也表示製作單位非常用心，節目錄到現在將近50集，重複的遊戲卻少之又少，王仁甫笑說：「每集內容都不一樣，這是很值得嘉獎的事情，希望藉由這個入圍是給予團隊最大的肯定，讓團隊知道努力做節目是大家看得到的！」製作人廖述穎也感謝電視台長官的支持，與三位辛苦的主持人以及所有來賓的相挺。

中天、中視自製大戲《這些年那些事》主演劉德凱入圍戲劇節目男主角獎。(中天提供)

中天、中視自製大戲《這些年那些事》主演劉德凱入圍戲劇節目男主角獎，將角逐金鐘視帝，劉德凱得知入圍表示:「感謝中天電視提供園地，《這些年那些事》民國六十年這樣年代久遠的題材，喚起了許多記憶與感動，也讓我在這個平台有所發揮。」

另外，《TMD天堂》入圍5項大獎，包括迷你劇集電視電影獎、迷你劇集電視電影導演獎、燈光獎與剪輯獎，及迷你劇集電視電影男配角獎，其中入圍迷你劇集電視電影男配角獎的謝飛，今年剛滿12歲，剛升上國中，卻拍攝過許多作品，得知入圍高興直呼：「太興奮了！簡直不敢相信會入圍。」也特別感謝一起演出的演員、導演和副導演的指導，以及家人一路的陪伴支持，雖然即將開學，但他表示：「頒獎典禮是晚上會去參加。」

中視_TMD天堂_迷你劇集電視電影男配角獎_謝飛。(中天提供)

中視MIT台灣誌_麥覺明 入圍2017金鐘_自然科學紀實節目主持人。(中天提供)

以《MIT台灣誌》入圍自然科學紀實節目主持人獎的麥覺明，得知入圍相當開心，他表示：「這一年來拍攝的內容與自然科學方面的概念相符，就選擇這個獎項報名，沒想到能受評審青睞，《MIT台灣誌》邁入15年了，團隊依然用心製作，持續做個忠實的記錄人。」

旺旺中時媒體集團旗下中天、中視，橫跨戲劇、綜藝、新聞，提供各類精彩節目，內容豐富，獲得金鐘獎肯定，將秉持著「好還要更好」、「有心用心」的旺旺精神，持續為觀眾帶來更好的作品。

(中時電子報)