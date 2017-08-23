街友成烘焙師 鼓勵街友站起來
「相信自己可以再站起來！」曾混跡幫派的阿中師服刑後找不到工作一度淪為街友，受新北市街友中途之家「觀照園」安置時，無心插柳接觸烘焙，越做越有自信，推出的五色麵包深獲客人好評，阿中說，過去動刀動槍帶給人恐懼，這次要用麵包帶給大家幸福
新北市社會局23日舉辦全國街友實務暨學術研討會，衛生福利部司長李美珍說，街友議題已從殘補式轉向輔導式，透過安頓好街友，再想辦法讓他自立自強，林口觀照園「甘蔗園準備性職場」，透過訓練街友職能，讓街友重回社會，就是很好的模式。
現年51歲阿中師，年輕時混跡幫派，因一清專案入獄，服刑完後與社會脫節找不到工作，狐群狗黨也離他而去，只能流浪街頭，過著有一餐沒一餐的日子。
「不想再當伸手牌！」阿中師說，街頭日子難熬，只能四處向人伸手，進入「觀照園」後，他一心要擺脫那些日子，在主任鼓勵下加入「甘蔗園準備性職場」學做麵包烘焙，他終於看見自己全新的未來。
今阿中師端著新鮮出爐的五行麵包，除提供給研討會與會人員當早餐，也獻給新北市副市長侯友宜，侯也在致詞時，開嗓獻唱大陸歌手呂方歌曲《朋友別哭》「你的苦我也有感觸…我陪你就不孤獨」，也讓阿中感動擁抱侯友宜，場面溫馨。
(中時)
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