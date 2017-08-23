世大運跆拳道 莊佳佳闖進金牌戰

跆拳道好手莊佳佳（藍衣者）擊敗伊朗好手打進金牌戰。（賴佑維攝）

跆拳道好手莊佳佳（藍衣者）擊敗伊朗好手打進金牌戰。（賴佑維攝）

跆拳道好手莊佳佳（藍衣者）擊敗伊朗好手打進金牌戰。（賴佑維攝）

世大運跆拳道好手男子80公斤級劉威廷、女子67公斤級莊佳佳皆打入4強賽，莊佳佳以10比4擊敗伊朗選手MIRHOSSEINI Melika進入金牌戰，劉威廷則以4比12敗給亞塞拜然選手BEIGI HARCHEGANI Milad，與金牌無緣。

莊佳佳第1局以3比2暫時領先，第2局多拿1分，第3局則一口氣拿下6分拉開差距，讓MIRHOSSEINI Melika無力追回。金牌戰將面對韓國選手KIM Jandi，有機會在為中華隊添增金牌。

劉威廷則是開局一路落後，第1局以1比3結束，第2局拉開至2比6，第3局對方大舉進分，最終以4比12輸掉比賽。

(中時)