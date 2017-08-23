帶整瓶洋酒看世大運 警方安檢首次查出

警方在安檢時發現李男攜帶洋酒。(林郁平翻攝)

X光機發現背包內有疑似水瓶物品，打開一看竟是一瓶洋酒。(林郁平翻攝)

警方首次查到民眾攜帶整瓶洋酒入場。(林郁平翻攝)

40歲李姓男子昨晚到師範大學體育館欲觀賞排球比賽，警方進行安檢時，赫然發現李男竟然帶了一整瓶的洋酒要進場，令員警莞爾笑說：「安檢這麼多天，還是第一次檢查到這樣物品」，強調將會持續在場邊執行高規格安檢，力求維安工作萬全。

負責執行X光安檢門的大安分局新生南路派出所員警劉辰鋒表示，民眾攜帶違禁品項目最多的是打火機、高壓噴罐及酒精性飲料。昨晚他發現李男的背包內有疑似水瓶物品，原本想依規定要求李男取出水瓶並試飲一口，以證明液體無毒，沒想到李男拿出來的竟然是一瓶洋酒，讓負責安檢的員警大感驚訝，李男則表示，原本打算邊看球賽邊喝酒，沒想到酒類是違禁品、不得帶入場內。

警方表示，民眾若不小心攜帶違禁物品，警方會詢問民眾是否要將物品丟棄在拋棄箱，或是將物品放置於會場外，安檢過程將導致影響其他民眾入場時間，呼籲民眾入場前可先參閱禁帶物品的官方說明。

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(中時)