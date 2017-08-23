毒蟲垃圾不亂丟 香菸空盒衛生紙藏毒品
台中市46歲廖男騎單車蛇行遭警方攔查，警方見單車把手掛著一團塑膠袋內有一團衛生紙、一只空香菸盒，警方好奇詢問為何將垃圾都塞身上，廖嫌辯稱，做人要有公德心，愛護環境哪能亂丟垃圾，但瞞不過警方鷹眼，衛生紙及空菸盒中分別藏有毒品海洛因1.3公克、安非他命1.8公克，訊後將廖嫌依毒品罪嫌移送。
警方指出，當時員警打開衛生紙團，裡頭包了1包裝有海洛因毒品的夾鍊袋，接著又發現廖嫌身上背包有1只空的菸盒，菸盒內夾層藏有1包安非他命，什麼「垃圾不落地」完全是廖嫌謊言鬼扯，警方當場拆穿「毒蟲謊言」，掩人耳目太不高竿。
當警方打開「昂貴垃圾」早已讓廖嫌緊張直發抖，過程中「機關重重」其皮帶內面裝置拉鏈暗袋，隨即從內襯再起出1包安毒，廖男供稱剛向藥頭買完毒品為躲避查緝將毒品分別藏在衛生紙團及空菸盒內，原以為神不知鬼不覺，沒想到還是被警方識破因此而露餡。
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(中時)
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