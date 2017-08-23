嘉義綠營連署2個太陽冷靜 張花冠、陳明文：肯定、尊重

民進黨嘉義縣黨部多位黨籍地方公職幹部站出來，表示已連署，共同呼籲「兩個太陽」保持冷靜，在初選辦法未公布前應理性溝通。（呂妍庭攝）

嘉義縣「兩個太陽」鬧僵，從針鋒相對，到近日似乎進入冰凍期，只是檯面下各自人馬依舊人心浮動，上周甚至發生兩派人馬發生拉扯的肢體衝突事件，今23日上午民進黨嘉義縣黨部偕同多位鄉鎮市長、農會總幹事、黨籍幹部等人召開記者會，表示已有8成黨公職幹部連署，齊心呼籲立委陳明文和縣長張花冠保持冷靜，以大局為重，求同存異，尊重黨內機制，不要再爭吵不休。

對此，張花冠表示，她先前就一再強調，民主的真諦是要在公共領域內進行理性的溝通，民進黨有制度，有意願的人都會有機會。對參與連署的民代，顯然是支持她的理念，讓她甚感欣慰。

陳明文表示，嘉義縣黨部希望他個人和張縣長能夠帶頭理性冷靜，來面對下一屆嘉義縣長候選人人選，關於黨部的這個訴求，他個人予以尊重，陳明文特別強調，他完全瞭解黨公職們的期待，也希望嘉義理性團結、繼續發揮守護嘉義的精神。

(中時)