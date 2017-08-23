「樹皮布」燈飾 前進巴黎國際家飾用品展

「微光花樹」由藝術家陳淑燕與噶瑪蘭族工藝師合作，充滿原生美感。(光織屋提供)

2017法國巴黎國際家飾用品展台灣館將由工藝研究發展中心領軍，展現台灣設計力。(台灣工藝研究發展中心提供)

利用植物樹皮捶打，展延成布，來自花蓮縣豐濱鄉的光織屋藝術家陳淑燕與噶瑪蘭族部落工藝師合作，推出兼具輕量與環保的』樹皮布」，不但可以作成衣服，還可以作成燈具，這些作品將隨台灣工藝研究發展中心首度前往參加世界三大家具家飾展之一的法國巴黎國際家飾用品展（Maison & Objet Paris），展現台灣的設計力量。

「我雖然是漢族，但我覺得樹皮布是很環保的材質，而且這種作布的方式跟南島語系族群相當類似，推廣台灣的樹皮布可讓我在世界上找到台灣的位置。」陳淑燕說，她多半用的都是構樹，構樹也叫楮樹或谷樹，是台灣的原生種，它的葉子早期是用來養殖梅花鹿，所以又俗稱「鹿仔樹」，「這種樹非常多，而且很容易自己生長，深具經濟效益。」

陳淑燕把樹皮取出之後，用力敲打，每敲一次就會膨脹一倍，然後再脫去油脂；反覆捶打，直到變薄，再重新塑形，作出具有自然紋路的燈，取名為「微光花樹」，光源透出之後有種獨特的質樸美感，這也成為今年台灣館最重要的展品之一。

台灣工藝研究發展中心主任許耿修表示，今年工藝中心徵選出八家工藝術設計品牌，再加上原民會從2011年就推出的「Ayoi 阿優依」品牌共九家，希望展現台灣在地設計力量。許耿修說，今年的台灣館非常特別，「今年首度由工藝中心與原民會攜手合作，一起將當代工藝及創新設計品牌帶到國際。」

法國巴黎國際家飾用品展是歐洲三大展會之一，每年舉辦兩次春季及秋季展（1月及9月），至今已經超過22年，已成全球家具家飾精品的指標展會。展會共分八大主題展館，今年國家台灣館「Taiwan Crafts & Design」位於7號展廳，該展廳主題為「就是現在！設計生命力（NOW! DESIGN À VIVRE）」，可以看見全球最新新銳藝術家的設計，也是專業人士、買家與媒體觀察下一季流行趨勢的重要展館。

今年國家台灣館展場設計以「交織」為意象，策展人馬修表示，希望台灣館能成為歐洲看見台灣文化的重要平台，讓傳統藝術與當代設計相互交織，今年展館加上具有當代感的原住民設計線條，展櫃則以長桌讓各家品牌去作排列組合的變化，讓參觀者創造自己的參展體驗動線。

今年工藝中心徵選出8家工藝設計品牌包含A.M.IDEAS凌晨工作室，以現代的設計手法，結合天然媒材、藺草編織與工藝技法，展現家飾、生活用品的不同氛圍；ARTiFEX COLLECTION匠藏工坊將竹子巧妙轉化為流行飾品、生活配件；EYE CANDLE STUDIO目逆設計以仿真動物的型態製作香氛蠟燭，充滿趣味；GEWAY格瑋國際以流線、簡潔的手法設計金屬燈飾；GOOD GOLD谷同金以各式特殊的金屬加工處理手法，創造風格強烈的家飾物件；MUFUN木趣設計則將木頭轉化為多種趣味並實用的文房用具；PLEASANT三青創意設計，以皮革作為主要元素，創造精緻的創新卡片及收納用品；TAIPING BLUE太平藍，以藍染工藝技法，創造獨特的居家氛圍。

原民會「Ayoi 阿優依」邀集多位著名工藝師一起合作，像尤瑪‧達陸以傳統纏繞技法，運用羊毛紗線，表現在部落生活的早年記憶；劉大衛保留傳統工法，找尋檳榔葉鞘的優點，透過再生、結合與創新，展現妙法自然之美；尼誕‧達給伐歷運用玫瑰古銅金金屬設計成有漂浮感、光影美學的立體鏤空造型之餐盤架；Lahok曾秉芳，畫作多以抽象、濃烈的奇幻異想色彩，應造出富有生命力的想像空間。

「2017法國巴黎國際家飾用品展(Maison & Objet Paris)」將從9月8日起舉行，一直到9月12日，地點在巴黎北維勒班展覽中心（PARIS NORD VILLEPINTE）。

(中時)