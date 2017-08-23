陳由豪將赴菲投資 北檢：通緝時效至28日期滿

陳由豪(調查局提供)

依據菲律賓媒體報導，「債留台灣、錢進大陸」的通緝要犯、前東帝士集團總裁陳由豪，將對菲投資3690億美元。台北地檢署今天下午表示，北檢對陳由豪的通緝時效，將在8月28日全部期滿，也就是在5天後，北檢將以追訴權期滿為由，對陳由豪不起訴，北檢已無陳由豪的通緝案件，陳將逃過北檢追訴。

法務部官員指出，雖然陳由豪所涉檢方案件通緝時效將消滅，但陳由豪另有案件，尚遭法院通緝中。

陳由豪因涉東華案，自2003年8月起即出境未歸，逃亡多年，涉及的案件均因通緝期滿，分獲檢方不起訴、法院判決免訴。據了解，北檢最後一件通緝陳由豪的案件，是2004年總統大選期間，陳由豪在美國跨海指控陳水扁及其夫人吳淑珍曾收取他的政治獻金，事後遭吳淑珍、經建會前副主委張景森、前立委張清芳控告誹謗，並非是掏空等經濟犯罪案件。

法務部及調查局多年來將陳由豪列為重大外逃通緝要犯，透過兩岸司法互助協議，請求大陸緝捕陳由豪返台歸案，但陸方並未配合，自蔡政府上台後，兩岸司法互助已形同中斷，陳由豪更是不可能押返回台。

菲國媒體報導，前東帝士集團總裁陳由豪，計劃配合中國「一帶一路」政策，對菲投資3690億美元。菲律賓經濟特區管理署面對台灣駐菲代表處提出陳由豪被台灣通緝、投資風險以及陳由豪漳州石化廠爆炸等警告，對陳的投資案仍表歡迎。

法務部次長陳明堂今表示，將會持續向大陸請求依兩岸互助協議將陳由豪接返回台。至於菲律賓投資部分，則屬外交手段，應由外交部處理。

(中時)