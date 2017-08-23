吃早餐見民眾車禍路倒 熱血醫師朱彥澤即刻救援
安南醫院神經外科醫師朱彥澤22日早上外出吃早餐，在醫院附近河堤路看到有機車騎士撞到圍牆，趴臥在地ㄧ動也不動，熱血的朱彥澤馬上打給119，並跑到倒臥民眾旁救援，確認受傷情形及協助維持呼吸道順暢，沒多久，病患就被送往安南醫院急救，病人到院一度危急，單目前意識清楚，周末可望轉入一般病房。
安南醫院22日一早接獲救護車送來一名年輕男性，意識昏迷，臉部、前胸、四肢多處撕裂傷，滿身是血，狀況危急。急診醫護同仁立即為病人插管急救，發現病人嚴重腦震盪、肋骨骨折合併肺部挫傷，需入住加護病房，急診當下接到神經外科朱彥澤醫師致電關心，後來才知道是朱醫師路邊搭救的病人。
院方得知始末，肯定朱醫師在現今社會充滿明哲保身氛圍下，仍能持有醫者救死扶傷的信念，難能可貴。
(中時)
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