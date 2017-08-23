火車出軌頻傳 印度鐵路部長請辭

印度北方邦4天來發生兩起火車出軌事故，鐵路部部長普拉布23日請辭，以示負責。總理莫迪尚未批准他的辭呈。

23日凌晨2時50分許，一列火車從北方邦的阿澤姆格爾開往首都新德里的途中，與一輛垃圾車相撞，導致9個車廂脫軌，造成至少70人受傷。而在19日下午，一輛列車在途經北方邦的穆扎法爾訥格爾附近時發生車廂出軌事故，造成23人死亡、150多人受傷。

(中時)