不滿前瞻預算綠擬依序表決 藍批：國家憲政快被毀掉了
立法院朝野黨團今協商前瞻基礎建設計畫預算，如協商破局，民進黨團擬以送案先後順序表決，屆時國民黨團上萬提案將不會處理，引發藍營不滿。國民黨立委賴士葆就直批，「國家憲政快被毀掉了」。
面對國民黨團「案海」戰術，民進黨早有備案，早在7月的第二次臨時會結束後，民進黨團立即將預算刪減案提交議事處備案，黨團認為，若依照議事規則，先提案先表決，國民黨上萬提案在後，一旦民進黨提案處理完之後，基於「一事不二議」原則，就無須再處理後續的提案。
對此，賴士葆援引《預算法》第49條指出，預算審議應就機關別、政事別及基金別處理，並無所謂依照政黨別或是收件的先後順序處理；他也說，院方不應以提案量太多、處理不完為由，就把提案通通丟垃圾桶，這不是民主國家的做法。
賴士葆也放話稱，如果民進黨要強渡關山，國民黨團依照議事規則亦可以現場提出修正案或權宜問題；若照著民進黨團總召柯建銘這樣搞、立法院長蘇嘉全配合，「立法院可以關門了」。
蘇嘉全則回應，明早9點會找各黨團來討論，強調一定會依照議事規則來進行，如朝野有不同解讀，就會請議事處公正解釋。
賴士葆則回嗆，如果最後處理是依照「政黨別」，先處理民進黨提案，「院長你就沒有良心」，數度強調「法律沒有這樣規定喔」。
(中時)
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