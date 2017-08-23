世大運》棒球關鍵台韓戰 因大雨延後至七點15分開打

世大運棒球今晚舉行台韓大戰，攸關是否晉級複賽，不過賽前大雨不斷，預計延至1900開打。(周鎮宇攝)

臺北世大運棒球項目預賽，今中華隊將與南韓交手，爭取複賽門票，不過天母棒球場下起大雨，原定18:30開打賽事，預計延至19:15開打。

中華隊與南韓隊，打完前兩場都拿下1勝1負的戰績，今需贏球，才能晉級複賽，兩隊今將力拚，中華隊派出林安可先發，不過因為大雨關係，比賽確定延後45分鐘開打。

(中時電子報)