吳敦義欽點 宋瑋莉接任基隆國民黨部主委
國民黨今日公布新主席吳敦義上任後，首次任命的22個縣市黨部主委名單，基隆市議長宋瑋莉也將接任國民黨基隆市黨部主委，成為國民黨基隆市黨部首任女性主委。對此，宋瑋莉也表示，將以「革新、團結、重返執政」為目標，擔起為人民爭取權益的責任。
宋瑋莉今日下午在市議會表示，接任基隆市黨部主委是承擔的開始，日後將為人民擔起這份責任。未來將為人民爭取權益，就黨部組織仿效企業進行制度化，以公共利益為優先宣傳黨的政策與方向。
宋瑋莉還說，為落實在野黨的力量，會與人民一直站在一起，以百姓利益為依歸，以民眾福祉為優先，希望能為基隆這座城市未來的發展，奠定民意的根基
今年國民黨主席選舉爭霸戰，宋瑋莉選擇力挺吳敦義，並在今年4月成立「吳敦義基隆後援會」，外界對於吳敦義當選黨主席後，欽點宋瑋莉就任主委，感到並不意外；此外，現任的國民黨基隆市黨部主委水雲翔，則將調任國民黨花蓮縣黨部主委。
(中時)
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