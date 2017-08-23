起底世大運襲警黑衣男真面目 羅友志落淚：伯伯對不起

羅友志看完襲警李男在臉書過往發文，為對方的愛國心動容。(取自羅友志臉書)

李男平時與友人互動溫和有禮。(取自羅友志臉書)

涉嫌在世大運開幕當晚，毆打萬華警分局巡佐劉金銓的李姓黑衣男子，今（23日)在警方勸說下主動到萬華分局。隨著消息曝光，這位曾是退休軍人的李男臉書也被網友罵聲灌爆，然而資深媒體人羅友志卻在看完李男昔日臉書發文，被對方在字裡行間流露的愛國情緒動容，落淚在臉書寫下：「伯伯，對不起，你反年改，我也罵過你，不喜歡過你……因為，我不了解你……」

羅友志說襲警的李姓退休軍人是海軍陸戰隊退伍，一生戎馬，臉書裡面信手拈來，五言絕句、漢賦體的文章，出口成章，「你們這些『出口成髒』的小屁孩，根本連站在他褲襠下幫他把屎把尿的資格，都沒有！」

羅友志認為，儘管李男因為反年改，如網友所說丟了國家的臉，但他愛國的情緒讓人動容。逮捕李男的警方甚至私下向羅友志說：「本來很賭爛他，把我同事打成這樣！」可是後來聽到李男說「誠摯的幫我跟劉巡佐抱歉」，讓氣憤警察也不禁想原諒他，因為「這時代沒有人這樣說話了」。

羅友志臉書全文：

垃圾，米蟲，丟臉，老不休……

這是反年改打警察那位李x彧落網後，酸民在下面的留言……

本來，我也一笑置之，直到我看到他的臉書……

他是海軍陸戰隊退伍，一生戎馬，

臉書裡面信手拈來，五言絕句、漢賦體的文章，出口成章……

你們這些「出口成髒」的小屁孩，根本連站在他褲襠下幫他把屎把尿的資格，都沒有！

如果你細細品味他的詩詞，儘管他反年改，就算他真的像你們說的，丟了國家的臉……

可是，他「愛國」的情緒，在字裡行間的流動，滴滴讓人動容……

如果你好好想像他在部隊30年的照片，他的「好友圈」的互動，沒有情緒化的留言，沒有謾罵……（就算他對這國家那麼不滿），他卻口不出惡言，一樣默默愛著這個「國家」……

連你們這些口口聲聲「愛歹丸」的人，都不愛的「國家」……

我哭了……

伯伯，對不起，你反年改，我也罵過你，不喜歡過你……

因為，我不了解你……

年金要改，希望您能諒解，但是，我也希望，你對我們的付出，能在晚年，得到好好的、有尊嚴的照顧……

抓你的警察跟我說：「本來很賭爛他，把我同事打成這樣！」

「後來，聽到他說《【誠摯】的幫我跟劉巡佐抱歉》……我，原諒他了……這時代沒有人這樣說話了……」

犯錯就是犯錯，請您接受懲罰。但是，我答應你。會好好照顧你！

(中時電子報)