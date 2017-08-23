世大運》競速滑輪8金8銀1銅 獎金1582.5萬

中華隊女將楊合貞在女子500公尺爭先賽中摔倒，忍著傷在3000公尺接力賽上陣擔綱最後一棒，衝線奪金後振臂怒吼，個人在競速項目獨拿4金1銅，可獲得382.5萬元獎金。（黄世麒攝）

世大運競速滑輪溜冰比賽告一段落，中華隊獨拿8金8銀1銅，依照國光獎金規定，光是競速滑輪項目就要發1582.5萬元獎金，奪得4金1銅的楊合貞可獲得382.5萬元，可說是本屆賽事的獎金后。

中華隊在競速滑輪的12個單項賽事拿下男子10000公尺(陳彥成)、女子10000公尺(楊合貞)、女子1500公尺(楊合貞)、男子1000公尺(黃玉霖)、女子1000公尺(楊合貞)、女子500公尺(楊合貞)、男子3000公尺接力賽與女子3000公尺接力賽共8面金牌，國光獎章規定金牌可獲90萬元獎金，光是這8面金牌就要花1080萬元(接力賽各有3位選手參賽)。銀牌得主可獲60萬元，8銀要發480萬元，銅牌22.5萬元，因此滑輪溜冰選手總計可獲頒1582.5萬元獎金。

此外，老天爺還真的很眷顧滑輪溜冰項目，比賽一結束後天空就開始下去磅礡大雨，導致頒獎延誤了半小時，不過，選手們臉上的喜悅之情溢於言表，這是台灣的光榮，也是中華隊的榮耀。

(中時電子報)