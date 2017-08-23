水晶教堂封閉整修　年底前換新妝

北門水晶教堂即將大變身，近期開始封閉整修，進行綠美化及景觀設施工程，預計年底前可正式開放，取得使用執照後，將成為戶外的婚禮廣場。（莊曜聰攝）

北門水晶教堂是沿海著名景點，近期封閉整修不開放參觀，雲管處表示，施工期約4個月，完工後將有全新風貌，也將正式對外開放。（莊曜聰攝）

北門水晶教堂即將大變身，目前外側封閉，正在進行綠美化及景觀設施工程，預計年底前可正式開放，廣場還可讓民眾舉辦婚禮。（模擬圖，雲管處提供）

「怎麼看不到水晶教堂？」北門地區人氣景點之一的水晶教堂，最近外側被層層鐵皮圍起，無法靠近，只能遠遠看到教堂露出的屋頂，讓遠來的遊客好生失望，雲嘉南濱海國家風景區管理處表示，目前正在進行景觀綠美化及設施改善工程，完工後將是濱海地區唯一的戶外婚禮廣場，北門遊客中心也將進行互動設施建構，年底前將有新風貌，會讓遊客耳目一新。

雲管處處長徐振能表示，水晶教堂是沿海知名景點，完工啟用後就吸引許多遊客前來，也是臉書熱門打卡景點，繼鄰近的大型地景高跟鞋教堂去年啟用後，雲管處也開始規畫水晶教堂區塊的活化利用，要打造真正的「教堂」。

徐振能說，整起工程包含修護因沿海鹽分、風蝕造成的損害，以及景觀的植栽、綠美化部分，最重要的就是要打造貝殼意象的婚禮廣場，未來取得使照後，北門水晶教堂將開放民眾申請，舉辦浪漫的戶外婚禮，一般遊客也能進入參觀，不用在遠遠的與教堂合照，另外，原本入口在道路轉彎處，為避免危險，將修改到另外一側，封閉這段期間，也請民眾多包涵。

雲管處遊憩課課長賴怡蓉建議，9月起就將進入候鳥季節，遊客可前往井仔腳瓦盤鹽田、北門潟湖等地賞鳥，還有雙春濱海遊憩區、南鯤鯓代天府等文化景點，還可搭電動車，由專人導覽了解鹽鄉文化及生態之美，行程豐富，可彌補水晶教堂整修的不足。

(中時)