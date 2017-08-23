毒女友委屈反咬T.O.P 「大麻菸是他口袋掏出的」

韓瑞熙反控是T.O.P邀她吸毒。（圖／翻攝自新浪娛樂微博；達志影像）

韓國天團BIGBANG成員T.O.P（崔勝鉉）今年6月爆出去年10月在家中與女友韓瑞熙呼麻3次遭逮，服役中的T.O.P因此遭義警隊開除後，上月一審遭判10個月徒刑，緩刑2年，罰款1萬2000韓元（約360元台幣），近日韓瑞熙打破沉默接受專訪，委屈表示T.O.P的供訴許多不是真的，尤其傳聞是她引誘T.O.P碰毒品，她控事實完全相反，「大麻菸是他口袋掏出的」。

因捲入與T.O.P呼麻事件，韓瑞熙遭判3年有期徒刑、4年緩刑、87萬韓元（約2.6萬台幣），相較於T.O.P所受到的刑罰重上許多，據《K STAR》報導，韓瑞熙日前受訪被問到有何想澄清的地方，她直言自己從未害T.O.P被動涉毒，事實反倒是T.O.P主動從口袋拿出液態大麻菸邀她使用。

韓瑞熙說，不論媒體如何報導，她也同步犯下錯誤是事實，因此才決定保持沉默，至於T.O.P為何要扯謊？，韓瑞熙無奈表示，相較於T.O.P，自己實在沒什麼會失去的，所以能理解對方為何要這樣說，她後來才知道菸裡含有非法的成分，強調「我從沒逼對方吸毒」，而對於韓瑞熙的反控，BIGBANG所屬YG娛樂表示，目前仍不了解她說了什麼，暫時不方便發表評論。

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(中時電子報)