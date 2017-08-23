前瞻祭案海戰術 林為洲：若包裹處理 不排除武鬥
立法院朝野黨團今（23）日協商前瞻基礎建設計畫特別預算，下午起邀請各部會說明，國民黨團稍早召開黨團大會凝聚共識，並確定協商輪值表。書記長林為洲在黨團大會後受訪表示，除讓各部會說明預算項目，也會提出質疑；他並重申，國民黨團堅持逾萬提案要逐案處理，若民進黨執意包裹處理，屆時「武鬥」將難以避免。
針對前瞻預算，國民黨團提出10421項提案，占總提案數10658案的97.7%，刪減金額高達330億元，遭民進黨質疑干擾議事。林為洲說，他要問民進黨，提出多少案才不算杯葛，500案還是1000案？若法律有明文限制立委提案數，國民黨一定會遵守；國民黨也願負政治責任，「被譴責在亂，我們願意啊」。
他進一步指出，今天各部會說明後，相信明天朝野黨團還是會協商，至少要有結論，看前瞻預算要如何處理；若朝野協商仍無結論，就看立法院長蘇嘉全是否繼續召集協商，還是直接交付院會處理。
林為洲並強調，絕不接受立法院以包裹方式處理提案，這是閹割立委提案權，違反民主原則，更會造成深遠影響，日後執政多數若都以包裹方式處理在野黨提出的預算案，立法要如何監督行政，對三權分立的民主精神沒有幫助。
若民進黨仍執意硬幹，以包裹方式處理國民黨提案，林為洲表示，屆時武鬥難避免，國民黨一定會凸顯立場。
(中時)
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