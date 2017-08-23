不挑釁陸方 聯合國推案僅致函不提案

聯合國大會即將在9月12日召開，國安人士今證實，今年將比照去年方式，請友邦致函聯合國秘書長，表達聯合國正視台灣參與聯合國體系國際組織的基本權利，但並未主動提案。

根據聯合國規定，若要以補充項目放入大會議程，必須在大會召開前30天提出。國安人士指出，「提案時間已經過了」，截止日期是在8月12日，政府會在大會召開前對外說明。

國安人士強調，聯合國與功能性組織，如ICAO、UNFCCC等不一樣，聯合國是具有高度政治性，牽涉到主權，友邦最多僅能間接協助台灣洽請，但要由美、日出面幫助台灣參與，恐怕現階段較為困難。

國安人士分析，過去5年中，中國日益成長，對於我國的對外關係可分為兩個層面，首先是台灣面對北京強度日益增加的壓力；再者，因中國的強勢作為，讓周邊國家一則以喜、一則以憂，喜的是藉一帶一路所帶來的商機，但憂的是中國姿態更為大膽強勢。

國安人士透露，與中國接壤國家雖然顧忌中國方面的因素，但也較過去更密切與台灣接觸，「不是二軌、而是一軌的接觸」，因為他們對中國有些擔憂。

國安人士說，巴拿馬斷交後，台灣剩下20個邦交國，多數國家是很客氣（Decent），但不能否認有些國家有些挑釁加碼的動作。

對於中共19大後對台外交情勢影響，國安人士指出，常聽聞樂觀主義者說法是，認為中共19大鞏固後，屆時中國可以展現他的彈性與政府打交道，尤其若反對黨不爭氣，中共某種程度要妥協。

但國安人士表示，政府不可以這麼想，要做最壞的打算，不論如何，外交事務都要先預做準備，即使衝擊不見得承受得了，但也不能完全出乎意料之外。

不少人士呼籲面對中共的強勢壓力，蔡政府應該有所作為，但國安人士說，進攻目標是什麼？能獲得什麼？台灣當然有邦交國的口袋名單，但分析「成本效益」下，不見得對台灣的國際聲望有何幫助。

(中時)