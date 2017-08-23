景文科大設計金門高粱新包裝 獲德國紅點設計大獎
德國紅點設計大獎素有設計界「奧斯卡獎」之稱，在2017年設計作品競賽，景文科技大學視傳系「點獅成金」金門高粱酒包裝設計獲「紅點獎」佳績。
紅點設計大獎是德國設計協會於1955年創立，是透過產品設計，傳達設計以及設計概念的競賽，每年吸引超過60個國家，1萬件作品參賽，得獎的作品可以在德國Essen的紅點博物館展出作品並參加頒獎典禮。紅點設計大獎與德國IF產品設計獎、美國IDEA獎並稱為世界三大設計獎。
今年的紅點設計大獎頒獎典禮7月初在德國舉行，來自景文科大視傳系的鄭雅瑄、邱小琪、廖思穎、楊莘緣、施郁絜共5位同學參賽，並在景文科大視傳系教授黃國榮、楊文灝及曾絲宜的指導下，跳脫包裝只不過是盛裝產品、保護產品容器的傳統，而以包裝是直接與消費者接觸的文化行銷幫手為理念加以設計。
「點獅成金」金門高粱酒包裝設計，將金門鎮煞擋災的守護神風獅爺與高粱酒結合，以彩繪陶瓷為金門高粱酒增添文化創意加值呈現嶄新活力，吸引更多年輕族群的青睞，成為珍藏的經典，所以「點獅成金」包裝設計，深受紅點大獎評審評肯定。
(旺報)
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