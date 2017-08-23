358人搶210席 國民黨下月9日選中央委員

中國國民黨今分別召開中央委員選舉資格審查委員會及監選委員會，審查通過358位中央委員選舉候選人參選資格，預定9月9日舉行投票。除了由黨主席喝敦義與前主席洪秀柱協調產生210位候選人，其中有6人棄權；自行連署參選則有155人，但有1人資格審查未過。

其中資格審查未過關的是，首次參選的富商陳萬添。據悉，黨內有人檢舉，質疑陳參選資格，廉能會昨天為此特別召開委員會議，最後依黨章第35條以及中央委員選舉辦法第2條規定，多數認定陳不宜參加。

依據中央委員選舉時程，主席提名及自行連署的參選人已於8月21日及22日完成中央委員參選登記。上午召開兩項委員會，進行候選人資格審查及選舉人名冊審議。

資格審查委員會議，共計通過358位中央委員候選人資格審查，同時也抽出自行連署參選的號次。合格之候選人號次均公布於國民黨全球資訊網。

此外，上午亦召開監選委員會第一次會議，通過中央委員選舉之選舉人為2,049位，並於下午印製海外、大陸台商及離島通訊選舉票，寄送給通訊投票選舉人。

中央委員選舉預定於9月9日上午8時至下午2時，於全台19個縣市投票所進行投票(離島為通訊投票)，投票結束後將於全國6個開票中心進行開票，並由監選委員會於中央黨部發布選舉結果。

(中時)