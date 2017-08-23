積欠租車費車被拖 男子討車砍保全
桃園市27歲呂姓男子租賃轎車卻拖欠租車費，租車公司昨（23日）晚間將車輛拖回位於新北市五股區的租車公司，今天上午呂男不見車影，詢問後得知係遭租車公司拖走，氣憤下至租車公司討回轎車，但因無法現場繳清欠款而遭拒，呂男竟從車內取出武士刀砍傷租車公司高姓保全，造成高男左手4公分切割傷。租車公司立刻報警，警方趕抵逮捕呂男，偵訊後以傷害及槍砲彈刀罪嫌將呂男送辦。
警方調查，呂姓男子3年多前向租車公司以5年60期、每期11544元長期合約租下1輛轎車，在桃園從事載客工作。但呂男付了39期租金後，近2期租金卻遲未繳納，租車公司因未收到呂男租金，昨晚直接到桃園將車輛拖走。
呂男要求租車公司先讓他取回車輛，之後會慢慢償還，但租車公司拒絕，並召來保全要求呂男離開，呂男盛怒下，從他車內取出預藏的武士刀，砍向驅趕他的高姓保全，造成保全左手受傷。
呂男供稱，租車費都是交給母親，請母親代繳，可能是母親一時忘記才會遲繳。但租車公司卻未經通就直接把車開走，實在很不合理。
(中時)
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