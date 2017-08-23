世大運8金總教練林詠翔 氣到不想出席記者會

（18：30更新，林詠翔現身記者會）台北世大運中華隊8面金牌的總教練拒絕參加賽後的記者會！世大運滑輪溜冰賽今（23）日出現不利中華隊選手的判決，雖然沒有阻攔中華隊拿下3金的佳績，但是滑輪溜冰隊總教練林詠翔吞不下這口氣，一度拒絕出席賽後記者會。

滑輪溜冰在上午的男子500公尺爭先賽複賽時，中華隊選手黃玉霖因犯規被取消參賽資格，總教練林詠翔抗議無效；接著我國選手陳映竹在女子500公尺爭先賽的預賽、複賽雙破世界紀錄也不被承認。

下午進行的女子500公尺爭先賽決賽，中華隊選手陳合貞遭到南韓選手內切卡位撞倒，得銅飲恨，林詠翔再度提出抗議，可是大會仍然維持原判，不認為南韓選手犯規。

種種出賽的不順利讓中華隊少掉黃玉霖爭金牌、陳合貞爭銀牌的可能，林詠翔內心十分不舒服，他表示，滿肚子怨氣不知向誰訴，不想參加記者會，讓他的心情好好靜一靜。

今天賽後中華隊男子奪金選手舉行記者會時，林詠翔沒有出席，一度走出會場安全門外，與熱情觀眾合影；不過，緊接著在女子奪金選手的記者會時，他才現身，林詠翔還是不想把事情鬧大。

(中時)