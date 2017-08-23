蜀繡難 川台學生錦心巧飾成文創

樹德科大服裝設計系的張皓雲，在蜀繡技師指導下學習繡法。（記者李怡芸攝）

兩岸大學生共同製作蜀錦文創作品。（記者李怡芸攝）

兩岸大學生合作以創意為蜀錦變身。（記者李怡芸攝）

學生相互投票選出的最佳作品《錦繡》，由台灣景文科大的魏嘉萱（右）與四川傳媒學院的鄧伯伃共同製作。（記者李怡芸攝）

記者李怡芸／成都報導

「蜀意我創」川台學生交化創意體驗營的兩岸學子，23日在成都的蜀錦織繡博物館參觀，從中認識了中國織繡的發展以蜀錦的特色，並實際學習體驗蜀繡針法。川台學生最後更發揮創意共同合作，以蜀錦為素材，製作成文創品。

成都蜀錦織繡博物館中，首先讓學生們認識了「錦」和「繡」的不同，而蜀錦名列中國三大名錦之一，最大的特點是經線顯花，於漢唐時期蜀錦便已達極盛，透過絲綢之路遠銷西方各國。在此博物館中，學生們亦見到清朝使用傳承至今的織機，2人一組，一人控制經線，一人投梭控制緯線，交織出繽紛華麗的蜀錦紋飾。

作為中國四大名繡之一，蜀繡亦有著千年歷史，而首創蜀繡雙面三異繡的非遺傳承人彭世平，其作品《文君熊貓》曾奪得在北京舉辦的首屆國際博覽會金獎，23日他特別與川台學生分享交流，細數蜀繡的特色，而熊貓、芙蓉鯉魚，則是蜀繡最具代表性的題材。對於台灣學生林昭辰提問繡品的保存方式，他表示絲繡需在恆溫恆濕的條件下較有利於保存，古代使用於衣物的繡品，一般而言20、30年即開始褪色。

實際向技師學習蜀繡的刺繡法，台灣樹德科技大學服裝設計系的張皓雲表示，在學校裡雖也學過手工的縫紉和刺繡，但對「時裝」的定義來說，追求的仍是效率與速度，與蜀繡這樣一針一線講究細緻工法、層次感的藝術性呈現仍十分不同，常用的繡法也大不同。但他也指出，即使今日社會追求的是快時尚，但以男士的西服而言，「內裡用手工縫製出來的挺度還是很不同」甚至包括熨燙都是功夫，在今日，手工仍是具有無可取代的表現力。

兩岸學子各具巧思，利用所取得的紙卡、蜀錦等材料，有的組製作成賀卡，有的做成喻意極佳的「兩岸同心橋」，也有的組做出手拿包、錦囊，甚至小旗袍等，最後分組投票時還不忘為自己的作品頻頻拉票，最後由最具人氣的「藏族唐卡」組合所製作的《錦繡》獲最佳作品。

(旺報)