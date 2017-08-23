藥物濫用比例 新鮮人首度超越青壯年

食品藥物管理署今天公布102年到105年，台灣醫療院所通報藥物濫用個案分析，第1次接觸毒品的年齡20歲到29歲，連續3年蟬聯冠軍，但涉及使用2級毒品的人數比例，從104年起24歲到29歲的新鮮人，首次超越30歲到39歲的青壯年，竄升至第1名，顯示我國藥物濫用問題年輕化。

食藥署根據102-105年臺灣地區醫療院所通報藥物濫用個案，首次濫用年齡，20-29歲已連續蟬連三年之冠，警方查獲毒品案件中，二級毒品嫌疑犯人數每十萬人口涉毒比例，104年起，24-29歲首次超越30-39歲，竄升為第一，人數持續增加中，且已開始使用成癮性較高的二級毒品。而該年齡非法藥物的取得，55.7%來自於同學、同事或朋友。

食藥署管藥組組長蔡文瑛表示，24歲到29歲的年齡層使用2級毒品人數最多，該年齡層皆是社會新鮮人，也是台灣經濟生產力人口，出現藥物濫用的情形，不僅會影響身心健康，也會加重發生職災、公共危險的機會，同時也會影響生產力。

蔡文瑛表示，食藥署去年起結合職業安全衛生管理相關措施，協助企業規劃與辦理藥物濫用防制相關教育訓練與宣導活動，105年已獲得80家企業主管以具體行動表示支持，今年將持續協助企業建立預防藥物濫用的自主管理措施。

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(中時)