自來水洗角膜塑型片 國中生視力剩不到0.1
一名14歲國中男生隨家長定居北京，因近視配戴角膜塑型片，卻因長期使用自來水清洗鏡片，直到雙眼痛、視力模糊就診，治療1個月仍無效，回台灣始知罹患阿米巴角膜炎，雙眼視力不到0.1，只能等待角膜移植。
成大醫院眼科主治醫師蕭淑方指出，台灣近視人口比例在全球名列前茅，年紀愈小比例愈高，都市甚至近9成小孩近視，從1983年到2000年，7歲孩子近視率從5.8％增加到21％。
預防近視方法有2，分別為點散瞳劑、配戴角膜塑型片，6歲以下幼兒有近視狀況，應改變用眼生活習慣，6歲以上、150度以下低度近視，可用散瞳劑抑制近視，但會有畏光等副作用，外出須戴帽子遮陽，1週至少要點6天散瞳劑，不規則使用反容易造成「反彈效應」，導致近視度數急速增加。
針對不能配合點散瞳劑者，也建議9歲以上、近視150度以上的兒童少年，可在每晚睡覺時戴矯正視力的角膜塑型片，醒來時取下，白天就能有8小時的清晰視力。
不過，塑型片最大缺點與風險則是感染，如同一般隱形眼鏡，若清洗不乾淨，可能會沾黏孳生病源菌導致角膜感染。她說，這名14歲中學生即是一例，她提醒，若眼睛出現紅眼、刺痛、癢、流淚、眼皮水腫、視力不穩等，應立即停戴鏡片並回診。
蕭淑方也建議，家長留意幼兒用眼狀況，避免孩子長時間觀看手機、平板電腦螢幕，孩子看電視瞇眼、近看或斜看等異常情況，應即帶到眼科醫師檢查，最好在幼兒3歲時進行眼睛健檢，及早因應。
(中時)
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