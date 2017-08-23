搶錢求生！俄米格-35戰機瞄準低階市場

米格-35「支點F」（Fulcrum-F）戰機預定明年服役，俄羅斯米格航空器集團（Russian Aircraft Corporation MiG）已鎖定目標，希望能把這款新戰機賣給秘魯，緬甸與孟加拉等國家，而談判顯然已在進行。

米格公司執行長塔拉森科（Ilya Tarasenko）告訴塔斯社，感興趣的國家很多，如獨立國家國協（CIS）成員、東南亞國家，還有秘魯，緬甸和孟加拉。

這款米格-35與先前的不同，目前的這款說穿了，就是米格-29KR（MiG-29KR）航母艦載機的升級版陸基戰鬥機。這與2011年俄羅斯打算賣給印度的先進版差多了，當時俄方在提案中稱，米格-35會有主動電子掃描陣列（AESA）雷達，以及推力轉向制動器。

不過，據《國家利益》（The National Interest）網22日報導，一名俄羅斯業內消息人士指出，從採購的角度來說，沒有這些設備與其說是技術問題，倒不如說是成本考量。而整個米格-35專業只有一個目標，就是讓米格航空器集團活下去，至於技術規格則是次要。

這名消息人士說，俄羅斯國防部雖然想要米格-35加裝AESA雷達，但又要盡量壓低它的價格。而不管米格-35有沒有AESA雷達，為了成本問題，要買的外國買家還是會買。

儘管在冷戰時期，米格航空器集團，也就是前蘇聯時期的米高揚-格列維奇（Mikoyan Gurevich）設計局稱霸一方，但蘇聯解體後，業務卻大不如前。甚至包括俄羅斯空軍在內，一般來說，各方潛在買家都偏好蘇霍伊（Sukhoi）航空集團大得多，戰力也強得多的蘇-27「側衛」（Flanker）戰機，還有其他許多衍生型戰機。

(中時電子報)