陳宏宗接國民黨台東縣黨部主委 要在2018守住藍天
台東縣議會今天下午舉行普渡法會，擔任主祭官的副議長陳宏宗，也證實接任國民黨台東縣黨部主委，他說，舉辦普渡祭典，除了祈求消災解厄以外，更要在2018守住藍天，責任更加重大。
台東縣議會依例在每年農曆7月2日舉辦普渡大典，在廣場設立三清道壇，請來地藏王、觀世音、媽祖、關聖帝君、土地公、三太子坐鎮，為大士爺開光及求聖筊後，由鼎和法師與兩名護法帶領擔任主祭官的副議長陳宏宗及縣議員、議會員工誦經、參拜，繞行議會祈福消災。
陳宏宗甫獲國民黨主席吳敦義派任台東縣黨部主委，昨天擔任普渡主祭時表示，這是一個好的開始，他也藉由普渡的機會，祈求眾神及好兄弟，為國民黨守住台東這片藍天。
陳宏宗扛下黨部主委，許多人向他恭喜，但是他覺得肩膀上的責任更重了，他說，國民黨現在是弱勢，面對的是2018縣長選舉這場硬戰，更是任重道遠，這段期間由他整合黨部力量，完成作戰布署，俟時機成熟後再辦主委初選，而他的主委薪水，也將捐回給黨工。
他說，台東是靠觀光與農業起家，但是民進黨執政後，觀光業一片蕭條，許多民宿門前都貼了「售」字，不只觀光被「打趴」，農業也呈現疲軟，今年普渡祭拜鬼神意義重大 ，除了許期大家平安健康以外，更期許黨員們共同努力，重回執政。
(中時)
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