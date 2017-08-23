毒蛋風波延燒 首例種雞場驗出芬普尼
芬普尼毒蛋風波爆發，除了昨日已遭驗出的彰化縣3場以外，截至今日下午，南投又新增2場雞場驗出芬普尼，分別是蛋雞場八仙牧場的24.6ppb、種雞場飛農牧場的9.1ppb，兩者都超過標準5ppb，飛農也是首例驗出芬普尼的種雞場，兩場所產的雞蛋數量仍在清點當中。
防檢局副局長施泰華表示，今天下午新增位於南投縣南投市飛農牧場，以及南投縣中寮鄉八仙牧場，兩處禽場的蛋遭驗出芬普尼超標，八仙牧場是24.6ppb，飛農牧場是9.1ppb，場內雞隻都會採移動管制，雞蛋也會封存，也會調查了解為何染上芬普尼。
施泰華表示，八仙牧場是一般蛋雞場，在養約5萬隻蛋雞，場內雞蛋數量正在清點，目前地方衛生局已派員追查該場生產雞蛋的下游流向。
施泰華指出，比較特別的是，飛農牧場為土雞的種雞場，在養約6900隻種雞，其所產下的蛋並不會直接賣到市場上食用，而是會孵化成小雞，再轉賣給土雞場飼養，最後上市屠宰供應肉品市場，據牧場飼主聲稱，小雞未來是要賣給位於嘉義的土雞場，農委會將派員前去該土雞場了解雞隻的情形，並研擬對該土雞場的雞隻進行檢驗，確認體內是否含芬普尼。
(中時)
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