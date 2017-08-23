桃機第三航廈完工後 二航廈要封2年大整修
桃機第二航廈啟用17年，站體系統管線老舊，桃機公司決定第三航廈啟用後，第二航廈將要封閉2年大整修，避免一處出問題就導致整座航廈停擺的風險。
桃機公司指出，桃園國際機場目前正進行第三航廈機坪滑行道及航廈基礎建設工程，航廈主體工程預計於2020年底完工，並於2021年中啟用試營運，待啟用且正式營運無虞後，桃機公司將利用航廈空間充裕的機會，進行第二航廈全面整修工程，尤其針對內部水電管線、空調系統等基礎設施進行汰換，提高桃園機場營運穩定性。
桃機公司表示，第三航廈預計2021年中試營運，屆時第二航廈啟用運作亦滿20年，正是適合進行體檢及維修的時間點，在航廈主體整建過程中，原第二航廈之空側停機位、登機門等作業作仍可正常運作，不影響桃園機場營運。
面對「穿著西裝改西裝」的困境，桃機公司強調，已從第一航廈整建工程中學到經驗，將把握第三航廈啟用後的黃金空檔，在航廈主體完工後可容納消化2500萬年旅客運量，再加上未來遠端登機廊廳完工，可滿足4500萬年旅客運量，分散機場營運壓力。
桃機公司說，這是第二航廈維生系統大整修的最佳機會，若等桃園機場旅客量再成長，第二航廈就不可能封閉，還得擔心管線出問題。桃機公司初步規畫，未來會先把原第二航廈營運的航空公司遷移至第三航廈，至於未來二、三航廈的分配，仍在討論。
(中時)
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