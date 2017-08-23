國安人士：APEC代表人選須地主國、大國接受

針對亞太經合會（APEC）我國經濟領袖代表人選，國安人士今表示，目前人選未定，越南特使可望在下月底抵台遞送第2份邀請函，人選條件主要是地主國及大國都可接受的人選。據悉，高層目前正朝向企業界尋找合適人選。

去年蔡英文總統邀請親民黨主席宋楚瑜擔任我國APEC經濟領袖代表，赴秘魯參加APEC經濟體領袖會議，席間與中國大陸國家主席習近平接觸。

對於今年人選，國安人士指出，國際組織都有一些慣例，我國領袖代表的條件主要是地主國與大國可以接受的人選。

對於蔡英文總統下半年出訪行程，國安人士說，目前仍在作業中，但的確朝南太平洋地區規畫，但總統出訪時機考量國內、國際及兩岸因素，因此尚未定案。

至於台美關係溝通管道的情況，國安人士透露，美國國務院內許多事務性官員尚未就位，包含亞太助卿等都僅是代理，無法做決定，台美有很多議題都需要談，這不僅是台灣有這方面的困擾，除日本等重要國家可直接與美高層接觸外，其餘國家皆有同樣困擾。

(中時)