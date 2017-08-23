國安人士：APEC代表人選須地主國、大國接受
針對亞太經合會（APEC）我國經濟領袖代表人選，國安人士今表示，目前人選未定，越南特使可望在下月底抵台遞送第2份邀請函，人選條件主要是地主國及大國都可接受的人選。據悉，高層目前正朝向企業界尋找合適人選。
去年蔡英文總統邀請親民黨主席宋楚瑜擔任我國APEC經濟領袖代表，赴秘魯參加APEC經濟體領袖會議，席間與中國大陸國家主席習近平接觸。
對於今年人選，國安人士指出，國際組織都有一些慣例，我國領袖代表的條件主要是地主國與大國可以接受的人選。
對於蔡英文總統下半年出訪行程，國安人士說，目前仍在作業中，但的確朝南太平洋地區規畫，但總統出訪時機考量國內、國際及兩岸因素，因此尚未定案。
至於台美關係溝通管道的情況，國安人士透露，美國國務院內許多事務性官員尚未就位，包含亞太助卿等都僅是代理，無法做決定，台美有很多議題都需要談，這不僅是台灣有這方面的困擾，除日本等重要國家可直接與美高層接觸外，其餘國家皆有同樣困擾。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。