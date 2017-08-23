屏東高樹水保區將建鋸子工廠 居民揚言長期抗爭
福鑫農具公司將在屏東高樹鄉泰山村設鋸子工廠，預計9月開始蓋廠，23日上午在村內召開說明會，村民出席踴躍，砲聲隆隆。村民質疑工廠會汙染地下水，並造成村內淹水，福鑫則強調工廠絕對零汙染，雙方並無交集，居民揚言只要動工一定長期抗爭。
福鑫目前在長治鄉廠區已運作35年，因屬農業用地，臨時工廠登記證即將到期，因此到處覓新址遷廠。兩年前找到泰山村1.3公頃的鄉村丁種建築用地，決定在此落腳，也陸續通過環評並申請建照核准。
居民質疑，高樹全鄉均為水源保護區，為何可以在此設立工廠？生產鋸子過程中的鐵屑、油是否會汙染地下水源？此外廠址位於村子上游，附近有3條野溪，原本就是易淹水區，未來若蓋工廠，大雨時水一定往村裡淹。
縣府說明，工廠產業類別為金屬刀具及手工具製造業，屬「低汙染事業」，基地也非位於「飲用水」水源保護區，可申請開發及建照。福鑫總經理黃松光強調，鋸子製程是一般物理性裁切、研磨、烘乾，無化學製程、無排放水及煙塵、無噪音，絕對「零汙染」。
自救會長許國地反駁，只要是工廠就不可能沒汙染，高樹鄉民國76年劃為水保區後就已「離牧」，鄉內不得再養禽畜，「只准企業設廠，不准百姓養豬」，難道工廠汙染會比養豬少？縣議員尤慶賀說，泰山人生計靠農業和水，除了芋頭、鳳梨等農特產，也有業者在泰山抽水到高、屏等地加水站販售，一旦水源受汙染影響可是上萬人，後果嚴重。
因雙方沒交集，說明會最後不歡而散。黃松光說，設廠一切依照法律程序，預計可增加60個工作機會，未來也會做好敦親睦鄰工作。自救會表示，環評過程完全黑箱作業，許多人都還不知道就已通過，質疑縣府包庇，工廠只要動工一定長期抗爭。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。