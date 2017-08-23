俄總理簽行政命令 指定有主權爭議的北方四島為特區
日本新聞網報導，俄羅斯總理梅德維傑夫23日簽署了行政命令，將日俄兩國有主權爭議的北方四島，指定為俄羅斯經濟特區「先行發展地區」。日本政府認為，俄羅斯政府的這一決定，將會阻礙日本和俄羅斯政府正在共同推動的北方四島聯合經濟活動。
據報導，日本政府的目標是在不影響主權的前提下在北方四島聯合實行一種「特殊制度」。俄羅斯單方面指定其為「特區」，顯然與日本的立場不符。
報導稱，日俄雙方已同意於9月初在俄羅斯遠東的海參崴舉行兩國首腦會議，以便儘早就北方四島聯合開發問題達成協議。不過，俄羅斯突然確定北方四島為特區，勢必會影響兩國首腦相關協議的達成。
(中時)
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