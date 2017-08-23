台電董座萌去意？朱文成：給我一點好日子過吧

815全台大停電導致經濟部長李世光請辭下台，中油董事長陳金德隨後也去職，外傳台電董事長朱文成也預定11月屆齡退休。對此，朱文成表示，一般制度就是該到退休年齡就會退休，非政務官，制度就是這樣設計。

台電今（23）日舉辦第二屆台電輸電鐵塔創意造型設計競賽頒獎典禮，會前朱文成接受媒體訪問談到去留問題，朱文成表示，一般制度就是該到退休年齡就會退休。

中油董座陳金德已辭職，外傳11月朱文成將順勢屆齡退休，由前行政院長蘇貞昌、游錫堃接任兩大國營事業。

不過，台電董座為政治任命，屬於政務官，並無屆齡退休的規定。對於媒體追問是否希望續留，朱文成僅回答：「給我一點好日子過吧。」

(工商)