世大運期間治安不放假 中和警查獲賣淫女

大陸重慶張姓女子在世大運期間來台賣淫淘金。（王揚傑翻攝）

大陸重慶籍34歲張姓女子於世大運期間以觀光名義來台，透過通訊軟體從事性交易，新北市警中和分局經網路巡邏，查知張女於中和興南路某公寓出租套房從事「一樓一鳳」，員警到場將埋伏，待張女與男客交易完成後，入內將張女逮捕。

警方當場查獲張女與劉姓男客以2000元60分鐘為代價從事全套性交易，現場查扣交易所得2000元及保險套一盒。

張女供稱，大陸故鄉的人頭販子日前向她表示，台灣最近正在舉辦世大運，警察全部都去支援維安，是到台灣淘金的好時機。她因長期失業，一時受其引誘，狠下心花了近萬元新台幣，來台從事賣淫。偵訊後，依社秩法及妨害風化送辦。

中和分局長陳銘宗表示，無論國際賽事或是颱風期間，警方絕對展現「色情零容忍」決心持續強力取締，不容業者心存僥倖。

(中時)