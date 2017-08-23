拚到最後一刻 世大運柔道楊勇緯列第5名

楊勇緯（右，藍衣）銅牌賽遇上俄羅斯選手OGUZOV Albert。（莊旻靜攝）

楊勇緯（右，藍衣）銅牌賽遇上俄羅斯選手OGUZOV Albert。（莊旻靜攝）

楊勇緯（藍衣）銅牌賽遇上俄羅斯選手OGUZOV Albert。（莊旻靜攝）

楊勇緯遭對方以關節技壓制而落敗。（莊旻靜攝）

總教練吳嘉倫（右）安慰楊勇緯。（莊旻靜攝）

19歲柔道小將楊勇緯代表中華台北，出戰男子2017台北世大運柔道60公斤以下量級，一路拚進四強戰，惜敗於法國選手，銅牌戰與俄羅斯選手爭勝負，但輸於關節技，賽後他一度落淚，但也堅定表示「一定會繼續努力」。2017台北世大運柔道個人賽23日結束，中華台北柔道選手以楊勇緯、孫珮妤第5名最佳，張巍逞則列第7名，總教練吳嘉倫表示，「當然希望留住獎牌」，但也肯定選手們的表現。

楊勇緯預賽3場先後對上阿根廷選手LERANOZ Juan Ignacio、波蘭選手WALA Adrian Dawid、以色列選手RAHIMA Alon，都順利獲勝，不過四強戰對上法國選手IMARE Vincent Olivie，一度取得半勝，但評審團最後改判無效，在進入黃金得分時間惜敗。銅牌戰則對上俄羅斯選手OGUZOV Albert，OGUZOV則利用關節技迅速取得一勝，贏得比賽。

楊勇緯賽後落淚，他說「太想要贏了」，也看到柔道隊的前輩們有的受傷、有的可惜，因此也期許自己一定要在主場上留下獎牌，「讓大家知道台灣實力也很強」，他也說「很對不起來幫我加油的人們」，今天包含台體、后里國小等校友都到場為楊勇緯打氣。

年僅19歲的楊勇緯是柔道隊中最年輕的小將，對手大多比他年長、經驗豐富，楊勇緯說，原先4強戰落敗後就調整心態，希望自己至少要拿到銅牌，不過未能如願。楊勇緯的母親楊秀鳳則說「兒子是最棒的」，儘管經驗比別人少，拚勁不輸人，她也鼓勵兒子「堅持所堅持的，必能獲得成功」，楊勇緯的父親許鴻明也與兒子討論起銅牌戰落敗的原因，一家人心繫柔道。

楊勇緯今年在2017年亞洲青年暨青少年柔道錦標賽青年男子組的60公斤以下量級奪金，他的弟弟楊爵弟在同場賽事的青少年男子組55公斤以下量級奪銅，楊勇緯的哥哥楊俊霆也是知名柔道選手，3兄弟都熱中柔道。

吳嘉倫說，儘管未能奪牌，不過也希望大家知道「選手都很努力」，會持續進步，每位選手也都持續成長，楊勇緯則將為10月的世錦賽備戰。

(中時)