養地比設廠生產好賺 屏東閒置工業區土地全國第2
屏東縣高樹鄉泰山村地處偏遠，福鑫農具公司卻選擇到此設立鋸子工廠，而非到工業區內，總經理黃松光坦言最大原因就是「土地便宜。」他說，曾找過屏東、內埔、屏南等工業區及加工出口區，回答都是「沒有土地」。
但他看到幾個工業區裡仍有大片閒置地，原來土地早就被人買下，放著養地等升值。他詢問價格，屏東工業區內1坪要7萬元，實在買不起，最後只能選1坪不到2萬元的泰山村。他質疑，「工業土地到底該拿來養地投資，還是生產？」
依據屏東縣環保聯盟統計，屏東縣閒置工業區土地達119公頃，為全國第2多，理事洪輝祥說，「閒置工業區強制買回機制」研議已久，相關條例一直難產，今年產創條例修正案中原本有機會通過，卻因為立委有意見，胎死腹中。
他說，許多工業用地都是台糖或國有地變更，利益應屬全民所有，卻被少數人圈地養地，獲取暴利，想創業生產的人買不到，造成產業不振的惡果，只能犧牲農地劃更多工業地，惡性循環。
他說，強制買回機制是指取得土地所有權3年未使用，或使用又歇業，工業局公告2年後，政府可以原價強制買回土地。唯有如此，才能有效杜絕圈地養地的惡習。
(中時)
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