《了解與互信 兩岸一定旺》 說好不幫別國打免費仗 阿富汗戰爭川普也無解？

《了解與互信 兩岸一定旺》

《了解與互信 兩岸一定旺》

川普變了嗎？曾經反對派兵阿富汗的他，宣布將再增兵四千人，表面上說是要協助抵擋塔利班，但是不是也要藉此來個一石二鳥，將手伸進中巴經濟走廊，甚至牽制大陸？

而第七艦隊麥肯號撞油輪，傳出可能是俄國駭客的陰謀，對GPS搞的鬼？網路上還有人傳出第七艦隊頻頻出包，都是因為中國大陸一位愛國道士在南海下了一道符？

另外，台灣觀光業真的跌到谷底了嗎？兩岸關係結凍陸客不來，全台4千輛遊覽車，在炎炎夏日的旅遊旺季，只能做日光浴；還有業者乾脆建議政府用「前瞻計畫」收購車子，民間的聲音，政府到底聽到了沒？鎖定「了解與互信，兩岸一定旺」，精彩剖析！

本集來賓資深媒體人 謝寒冰、海軍退役上校黃征輝、國會助理鄭照新、新黨新思維中心主任侯漢廷、中國國際問題研究院研究員楊希雨(北京連線)。

(中時電子報)