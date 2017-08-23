雙料入圍金鐘 吳慷仁直呼：揪爽！
第52屆電視金鐘入圍名單揭曉，上屆視帝吳慷仁以植劇場《戀愛沙塵暴》以及迷你劇場《望月》雙料入圍，柯佳嬿公布「戲劇節目最佳男主獎」名單時，他人正在台上，會後受訪時掩飾不住亢奮心情，直呼：「揪爽！」
再度入圍金鐘，吳慷仁坦言：「真的很開心！」他也透露能跟《戀》劇劇中飾演他爸爸的樊光耀一起入圍「最佳男主角」，真的很開心！會後受訪時，他與柯佳嬿一起專注看過入圍名單，兩人都認為今年「迷你劇集女主角獎」入圍名單「真的超強」，尤其迷你劇場真的很難，根本是死亡之組，能入圍就已經很厲害了。
在本屆入圍名單中，台視植劇場《戀愛沙塵暴》共入圍戲劇類最佳男女主角、新進演員、導演、編劇以及戲劇節目等7項入圍，但植劇場卻在日前傳出收場，吳慷仁雖感不捨，他也坦言「每個計畫都會有個階段性任務！」畢竟他不是出資者，「但近幾年童子賢為台灣戲劇出錢出力，已經很不容易了。」雖然植劇場收攤，但他也講，不一定計畫的延續就是好的，但至少植劇場還是創造出不少新演員「被看到」，接下來他們就得靠自己。
(時報周刊)
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