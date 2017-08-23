蒙特婁議定書修復臭氧層 也有效對抗暖化
修補臭氧層破洞的蒙特婁議定書(Montreal Protocol)在1987年簽訂，至今已有30年的歷史，從近期的衛星資料看來，臭氧層破洞確實正在減小當中，顯示這是一超成功的國際環保合作故事，是一場令人感動的環保勝仗，對於我們剛完成的巴黎減碳排公約也很有啟發意義。甚至，蒙特婁議定書在30年後，仍然以意想不到的方式繼續拯救地球。
「科學警報」報導，「蒙特婁破壞臭氧層物質管制議定書」是第一起達成國際共識的環保公約，它禁止使用會長期破壞臭氧層的冷媒物質氟氯化碳(CFC)和氫氯氟烴(HCFCs)，改以其他不會傷害的臭氧層的代用品。由於CFC和HCFCs結構穩定，對臭氧的破壞力很持久，所以即使國際都禁用，也很難在短時間看到臭氧層恢復，不過30年來確實看的出來臭氧層的臭氧濃度有在回復。
禁用CFC和HCFCs實際上還帶來另一個好處，就是減緩全球暖化，因為CFC和HCFCs是目前已知最惡性的溫室氣體，效應是二氧化碳的10萬倍，因此經過計畫，從2008年到2014年期間，禁止這些對環境有害的化學物質排放，相當於每年少排了1.7億噸的二氧化碳。
這些好消息表示，只要各國一起合作，各國際廠商也願意合配合，那麼人類的環保工作能夠在可預見的未來收到成果，這相當值得自豪，這是一個寶貴的，鼓舞人心的歷史。
(中時電子報)
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