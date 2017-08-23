農曆七月到 老一輩掛普渡燈為好兄弟引路
農曆7月鬼門開，雲林沿海地區老一輩民眾會在住家屋簷下點1盞普渡燈，指引「好兄弟」前往人間享用供品，燈上還有斗笠與篙錢，供「好兄弟」歇腳花用，藉著宗教信仰的慈悲與仁愛，讓「好兄弟」感受人們的善念。
每到農曆7月，除廟宇舉辦「起燈腳」統一點燃普渡燈外，早期民眾也會在住家屋簷下點1盞普渡燈，指引「好兄弟」到人間享用供品，這項傳統隨著時空變遷日益消失，但北港、水林等地區仍有部分住家遵循傳統，懸掛普渡燈。
70歲的北港鎮民林秋桐表示，自孩提時代，家裡即懸掛普渡燈，每到農曆7月1日，家人便將造型古樸的普渡燈懸掛在屋簷下，並在燈上放置斗笠與篙錢，他延續這項古老傳統，表示對前人的尊敬，同時教化下一代後輩。
91歲的魏幼謙回憶道，早年農村路燈不普遍，家戶都會懸掛普渡燈，燈上寫著「七月流火」、「一心誠敬」、「慶讚中元」、「某某信士奉敬」等字句，幫「好兄弟」引路，如今路燈普遍，普渡燈也跟著式微。
(中時)
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