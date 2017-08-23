一銀綠生活嘉年華9月16日華山登場

一銀文教基金會副董事長周伯蕉(右起)、金曲歌后艾怡良、國際知名鋼琴家盧易之共同出席綠生活剪綵儀式。(圖/陳泓叡攝)

持續推廣綠生活，一銀文教基金會今年再度舉辦「愛Fun第一 綠生活」嘉年華會，預計 9月16日在台北市華山中央藝文公園登場，將邀請國際知名鋼琴家盧易之及金曲歌后艾怡良等眾多歌手輪番表演，並推出早鳥禮、再生DIY等限量好康大fun送，邀請民眾一起擁抱綠生活。

一銀文教基金會「愛Fun第一 綠生活」嘉年華去年首度舉辦，便吸引1.8萬人參與。由於廣受各界好評，今年決定再度舉辦，並於今(8/23)日舉辦嘉年華啟動記者會，一銀文教基金會副董事長周伯蕉、盧易之及艾怡良等人均到場支持這場綠色饗宴，其中周伯蕉幽默風趣的開場演講，讓場面相當熱烈。

周伯蕉表示，去年舉辦第一屆綠生活嘉年華，好評不斷，今年決定擴大舉辦，邀請大家一同落實綠生活。他說，一銀文教基金會近期來大力推動綠生活，除了綠色金融外，更推動綠建築，將舊有的大樓紛紛改造成鑽石級綠建築，以落實環境永續的社會責任，期許讓綠生活融入大眾的生活當中。

國際知名鋼琴家盧易之現場鋼琴演奏，並分享自己如何落實綠生活。(圖/王彥傑攝)

盧易之則分享自己平常怎麼落實綠生活，其實很簡單，他除了搭乘大眾運輸工具外，更使用擁有節能標章的產品，除了節能減碳外，更減少支出，期許大家能透過生活的小細節，一同體驗綠生活。

艾怡良也指出，她是個熱愛戶外活動的人，在戶外偶而會隨手撿垃圾做環保，並常常化腐朽為神奇，利用廢棄物自製了許多的裝飾小物，期待大眾也能發現屬於自己的綠生活。

金曲歌后艾怡良現場演唱，支持綠生活活動。(圖/陳泓叡攝)

一銀表示，本次活動有七大亮點，除了有由盧易之、艾怡良、畢書盡、徐佳瑩、朱俐靜等知名歌手共襄盛舉的「夏日午後草地音樂會」外，更有「綠色有機市集」、「手作創意市集」、「數位金融體驗」、「環保闖關」、「再生DIY教學」及「看電影愛森林」等活動，現場還有數位IG印相機，期待大眾能一同GREENFORLOVE。

(中時電子報)