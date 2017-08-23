辣椒水噴毒蟲遭反擊　刑警嗆傷送醫

基隆市中正區觀海街發生刑警追捕毒犯，反被辣椒水波及嗆傷事件。（張穎齊攝）

今日下午4時許，新北市刑警大隊偵七隊前往基隆市中正區觀海街民宅偵辦一樁毒品案，員警卻在追捕1名留姓毒蟲的同時，因為想要用辣椒水噴向留男，但因留男奮力反抗，辣椒水不慎潑到另1名員警臉上，造成員警嗆傷，所幸送醫後並無大礙。留男也因身上持有毒品，涉嫌犯下毒品罪嫌，目前被逮捕歸案偵訊中。

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(中時)