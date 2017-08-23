苗栗海洋觀光季開鑼 苑裡後龍熱鬧登場
陳慶居∕苗栗報導
2017苗栗海洋觀光季，本月26日及9月2日先後在苑港漁港及後龍外埔漁港登場，今年除藉精彩演唱會推動休閒漁業與精緻觀光產業外，也融入環境生態保育及節能減碳概念，加碼放流魚苗、體驗牽罟和手作魚丸等活動。
縣府為永續漁業，此次且與台電、中油、漁會等單位協力進行節能環保宣導及魚苗放流活動，希望透過系列活動及宣導晚會加強宣導環保節能理念和知識，讓海洋、自然生態生生不息。
縣長徐耀昌與縣議員劉秋東、黃月娥、禹耀東、林寶珠、後龍鎮長朱秋隆、台電、中油人員23日在縣府大廳召開記者會，說明活動內容並邀請歌手許富凱演唱「阿里加多」為海洋觀光季暖場，歡迎鄉親、遊客、年輕朋友踴躍觀賞。
縣長徐耀昌指出，縣府每年舉辦海洋觀光季活動，期讓漁港轉型成為觀光休閒漁港，以漁業結合觀光，提振地方觀光產業發展，同時呼籲民眾加入節能行列，大家都能節約用電。
苗栗海洋觀光季活動，8月26日17時至21時在苑裡鎮苑港漁港舉辦的晚會，安排有農漁特產及文創攤位展售，並邀請台語動感天后李愛綺、唱過許多膾炙人口8點檔主題曲的台語歌手林良歡、年輕一代偶像蔡旻佑、邱鋒澤、從日本紅回台灣的樂團noovy接力演出。
另於9月2日上午9時在通霄漁港放流魚苗，9月2日上午9時在外埔水尾沙灘舉辦牽罟體驗活動，培育漁業資源，並讓民眾體驗苗栗漁村風貌。詳情可至活動臉書粉絲專頁查詢。
9月2日17時至21時在後龍鎮外埔漁港舉辦的晚會，亦安排農漁產及文創攤位外，邀請台語小王子許富凱、曾與江蕙合唱的總鋪師歌手陳隨意、嘻哈男團Ｂoi!、李英宏及星光大道出身的實力派歌手李宣榕等輪番上陣演出。
(中時)
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