蔡依林不認復合 卻被爆和錦榮有「默契信物」

蔡依林與錦榮近日被爆復合，但已被雙方否認。（圖／中時資料照片）

蔡依林、錦榮被網友發現同曬揹情侶包照片。（圖／翻攝自jolin_cai、copyninja IG）

36歲天后蔡依林（Jolin）與小4歲錦榮去年11月分手，結束6年感情，兩人各自恢復單身後，錦榮和名模Akemi走得近，又和BY2的姊姊Miko爆出烏龍緋聞，曾誓言絕不吃回頭草的蔡依林，近日卻被媒體驚爆和錦榮回歸到情侶模式約會，疑似舊情復燃，對此，Jolin經紀人雖否認，卻遭網友發現兩人最近在IG一前一後PO出揹著「默契信物」的照片，讓人不懷疑都難。

蔡依林與錦榮熱戀時，常被粉絲野生捕獲在各地約會，兩人分手後，上周六又遭民眾目擊在台北市餐廳約會，還不約而同帶著情侶帽，而期間蔡依林不斷大笑，看似被錦榮逗得很開心，兩人未因情變交惡，曖昧氣氛令人好奇是否低調復合。

對此，蔡依林與錦榮經紀人口徑一致，稱兩人只是好朋友，相約吃飯很正常，而眼尖網友則發現，近來常在IG分享自己在機場時尚穿搭的Jolin，上月曬出自己揹著GUCCI紅色腰包的照片，最近錦榮分享工作照，也同步選曬自己背的GUCCI腰包黑色款的照片，引發不少聯想，只能說兩人就算不是情人，穿搭「衣Q」還是超速配。

(中時電子報)