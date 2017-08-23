蔡依林不認復合 卻被爆和錦榮有「默契信物」
36歲天后蔡依林（Jolin）與小4歲錦榮去年11月分手，結束6年感情，兩人各自恢復單身後，錦榮和名模Akemi走得近，又和BY2的姊姊Miko爆出烏龍緋聞，曾誓言絕不吃回頭草的蔡依林，近日卻被媒體驚爆和錦榮回歸到情侶模式約會，疑似舊情復燃，對此，Jolin經紀人雖否認，卻遭網友發現兩人最近在IG一前一後PO出揹著「默契信物」的照片，讓人不懷疑都難。
蔡依林與錦榮熱戀時，常被粉絲野生捕獲在各地約會，兩人分手後，上周六又遭民眾目擊在台北市餐廳約會，還不約而同帶著情侶帽，而期間蔡依林不斷大笑，看似被錦榮逗得很開心，兩人未因情變交惡，曖昧氣氛令人好奇是否低調復合。
對此，蔡依林與錦榮經紀人口徑一致，稱兩人只是好朋友，相約吃飯很正常，而眼尖網友則發現，近來常在IG分享自己在機場時尚穿搭的Jolin，上月曬出自己揹著GUCCI紅色腰包的照片，最近錦榮分享工作照，也同步選曬自己背的GUCCI腰包黑色款的照片，引發不少聯想，只能說兩人就算不是情人，穿搭「衣Q」還是超速配。
(中時電子報)
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