彰化「芬普尼」毒雞蛋銷毀，製成有機肥

彰化縣動物防疫所下午執行「芬普尼」毒雞蛋銷毀。鐘武達攝。

毒雞蛋採製成有機肥的方式銷毀。鐘武達攝。

彰化縣3家蛋雞場檢出生產殘留農藥「芬普尼」的雞蛋，彰化縣動物防疫所下午依照農委會指示，將其中確定使用「芬普尼」的連成牧場生產的8000顆雞蛋，以製成有機肥料的方式進行銷毀。動防所所長董孟治表示，另外2家牧場的雞蛋，則將等待複驗結果出爐再做打算。

「芬普尼」毒雞蛋風暴，被檢出殘留3家蛋雞場，因為其中竹塘鄉連成牧場曾姓負責人已經坦承誤用，為此遭到移動管制的40箱約8000顆雞蛋，依法執行銷毀。

董孟治23日下午親自押送該40箱雞蛋到二林鎮萬合里的1處有機肥工廠，完點清點程序後，即由工作人員將全數雞蛋丟進有機肥原料中進行攪拌混合，業者表示，經過一段時間發酵處理，將變成可使用的有機肥。

董孟治強調，「芬普尼」的藥效約可維持1周，殘留「芬普尼」的雞蛋經過處理後，毒性已經消失，不會有問題。

針對毒雞蛋被銷毀，連成牧場的電話無人接聽無法取得回應，但據董孟治表示，曾姓業者坦承誤用，所以已經簽下切結書，同意雞蛋無償銷毀。

董孟治指出，至於另2家檢出「芬普尼」殘留雞蛋的國賀牧場與文政牧場，因業者否認使用並請求複驗，動防所也已在前天將檢體送往複驗中，2家的雞蛋將在複驗結果出爐後，再由農委會決定怎麼處理。

(中時)